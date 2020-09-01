Президент Казахстана обозначил основные принципы нового экономического курса страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября, как и анонсировал ранее, обратился к народу с концептуальной речью. Своё послание президент озвучил с высокой трибуны национального парламента. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Акорды.

В целом, казахстанский лидер представил стратегию дальнейшего развития государства. Токаев высказал ряд инициатив, ориентированных реформирование управленческого института, на повышение отдачи экономики в условиях современных реалий, на эффективное развёртывание промышленного и агропромышленного потенциала, на развитие логистики, финансовой сферы, отечественного бизнеса и роста социального довольствия граждан.

Президент рассказал о позициях, на которых будет базироваться новая экономическая программа страны. Среди них — распределение благ и обязанностей, роль частного сектора, открытая конкуренция, новые рынки, технологичность экономики и другие направления.

Вместе с тем, отдельным приоритетными векторами глава государства назвал качественное образование и укрепление системы здравоохранения. В этой канве, Токаев выразил обеспокоенность текущим положением относительно семейно-демографической ситуации и в области охраны прав детей.

Лидер страны отметил, что как венец, все начинания должна обрамлять законодательная база. С точки зрения президента, ни один аспект социально-экономического марафона, не может быть воплощён в жизнь без диктатуры закона и гарантий свободы прав граждан.