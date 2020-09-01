Киев отрёкся от заявления Фокина по Донбассу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 31 августа прокомментировал заявление замруководителя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Витольда Фокина относительно амнистии преступников, виновных в беспорядках в Донбассе. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Украины.

Ермак отметил, что у Фокина мало опыта в соответствующем переговорном процессе. По словам главы офиса президента, чиновник плохо разбирается с ситуацией в Донбассе.

— Выдвинутые предложения по урегулированию ситуацию в Донецком регионе не соответствуют официальной позиции Киева. Надо отличать мнение одного человека от мнения делегации, — сказал Ермак.

Фокин 30 августа заявил, что для смягчения ситуации в Донбассе необходимо провести всеобщую амнистию, организовать выборы в области и дать региону особый статус. По его словам, подобные шаги помогут наладить отношения между Украиной и РФ в соответствующем направлении.

Ермак сделал акцент на том, что украинские власти не могут себе позволить освободить от наказания лиц, которые совершили военные преступления, убивали людей и принимали участие в террористической деятельности в Донбассе. По его словам, есть «чёткие красные линии», которые нельзя пересекать.