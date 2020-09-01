Бердымухамедов обсудил вопросы социально-экономического развития столицы и регионов

Президент Туркменистана 31 августа в ходе рабочего совещания по системе видеоконференцсвязи заслушал отчёт главы столичной администрации Язтаган Гылыджова. Хяким доложил о подготовке к 1 сентября, а также о выполнении поручений по благоустройству Ашхабада и ходе работ на строительных объектах, передаёт информагентство «Туркменистан сегодня».

На заседании также приняли участие некоторые вице-премьера правительства и руководители региональных хякимликов.

В ходе заседания Бердымухамедов поручил Гылыджову не ослаблять контроль за благоустройством и поддержанием чистоты в Ашхабаде, а также повысить темпы работ на стройплощадках и по модернизации действующей инфраструктуры столицы.

— Также, было акцентировано внимание на необходимость организации на высоком уровне церемонии сдачи в эксплуатацию образовательных учреждений по случаю Дня знаний и студенческой молодёжи, — отмечает источник.

Далее, также по цифровой видеосвязи о ходе работ доложили руководители велаятов.

Главы региональных муниципалитетов доложили о реализации Национальной сельской программы, в частности, о работе по улучшению условий жизни людей и строительстве новых объектов социально-культурного назначения.

В свою очередь Бердымухамедов отметил важность организованного проведения стартующей посевной.

— Чтобы эта кампания прошла на должном уровне и в соответствии с нормами агротехники. Во всех регионах страны ускорить темпы работ по подготовке земель, обеспечить аграриев семенным материалом, строго контролировать готовность сельхозтехники, которая в период посевной должна быть задействована на полную мощность, — подчеркнул туркменский лидер.

Бердымухамедов дал отдельные поручения каждому из руководителей.

Напомним, 17 августа в ходе рабочего совещания Бердымухамедов выразил недовольство работами, осуществляемыми в Ашхабаде.