Президент Кыргызстана считает необходимым повысить зарплату учителям

Глава государства Киргизии Сооронбай Жээнбеков 1 сентября в честь Дня Знаний побывал в бишкекской средней школе номер 87, где ознакомился с ходом цифровизации системы школьного образования на примере этого школьного заведения. Кроме того, президент побеседовал с учителями школы, и ему озвучили трудности, с которыми им приходиться сталкиваться. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Школьный коллектив проинформировал лидера страны о том, что их волнуют вопросы с обеспечением жилья, а также, нехватка мест для учащихся.

В свой черёд, Жээнбеков отметил, что планируется увеличить выделяемые средства на ипотечное кредитование сотрудников бюджетных сфер, в том числе и учителей.

Также, глава государства подчеркнул, что заработная плата преподавателей не позволяет купить квартиру в ипотеку, в связи с чем повышение учительских зарплат остаётся актуальным вопросом.

Вместе с тем, президент сообщил, что в ближайшее время начнутся строительные работы дополнительного корпуса школы для учеников 1-4 классов.