Лукашенко поздравил президента и весь узбекский народ с Днём независимости

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 1 сентября направил поздравления президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и его соотечественникам с национальным праздником — Днём независимости. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

В своём поздравительном послании, Александр Лукашенко отметил, что суверенный Узбекистан за годы самостоятельного развития достиг значительных успехов в создании политически верного формата государства, с грамотной экономической моделью развития. Президент также добавил, что немало за эти годы сделано и в укреплении социальной сферы страны.

Глава Беларуси выразил уверенность, что реализуемый Узбекистаном курс, по формированию надёжной социально-экономической платформы будет прирастать новыми достижениями. Лукашенко указал и на активное развитие внешнеполитических направлений, которые укрепляют авторитет страны на международных площадках.

В этом контексте, белорусский лидер подчеркнул, что официальный Минск всегда готов и дальше всесторонне расширять белорусско-узбекский диалог.