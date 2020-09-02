 Сегодня – День независимости Республики Арцах | С ПРАЗДНИКОМ, АРЦАХ

Президент Арцаха Араик Арутюнян поздравил весь армянский народ с Днём независимости Арцаха
Араик Арутюнян:
«Дорогие соотечественники!
Поздравляю всех нас с Днем Республики Арцах
, поздравляю весь армянский народ, всех наших сестер и братьев в Армении, Арцахе и диаспоре.
Мы вместе создали этот важнейший государственный праздник благодаря объединению усилий народа, всего армянства, величайшей ответственности за память о нашей Родине, наших предков, будущее поколений, нашему мужеству и стойкости. Мы создали мечту о свободной, независимой и счастливой стране.
Сегодня наш народ идет к реализации этой заветной мечты. Убежден, что мы его успешно пройдем, потому что мы строим, улучшаем и защищаем нашу Родину, создавая необходимые условия для достойной жизни наших граждан. Мы сделаем это вместо наших погибших друзей, героических детей нашего народа. Это священный долг всех нас.
Вечная слава и честь всем нашим мученикам, ценой которых этот славный праздник стал реальностью.
Да здравствует Республика Арцах!
Да здравствует армянский народ!»