Россия и Армения
сняли разногласия по деятельности Южно-Кавказской железной дороги
Транспортные ведомства России и Армении урегулировали разногласия в сфере деятельности Южно-Кавказской железной дороги (100%-ая «дочка» РЖД), управляющей железными дорогами республики, сообщил Минтранс РФ.
«Протокол сегодня подписали заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарев и заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения
Армен Симонян. Таким образом, были сняты все разногласия в отношении финансово-хозяйственной деятельности дочернего предприятия ОАО «РЖД» - ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван
завел против ЮКЖД. В частности, в августе 2018 года в офисе ЮКЖД в Армении провели обыски в рамках дела о неуплате налогов. В компании в ответ заявили об ангажированности следствия.