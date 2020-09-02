В Арцахе по инициативе Анны Акобян прошел курс боевой подготовки для женщин



В одной из воинских частей Армии обороны Арцаха с 25 по 31 августа состоялся недельный курс огневой и боевой подготовки для женщин, в котором приняли участие 15 человек. Курс прошел по инициативе первой леди Армении Анны Акобян. Целью курса было ознакомление женщин с бытом и условиями службы в рядах вооруженных сил и обучение основам военного дела.



Группа женщин провела 7 дней на территории части, изучая быт военнослужащих и фактически неся службу. Было проведено около 20 занятий по физической, строевой и огневой подготовке, а также по другим специальным направлениям, в том числе по оказанию первой медицинской помощи.



По итогам курса группа сдала зачет по огневой подготовке. Во время подготовки были проведена встреча с президентом Арцаха Араиком Арутюняном, также женщины посетили линию соприкосновения.