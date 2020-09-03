Азербайджан выступил против Греции | Политический Скандал

Ильхам Алиев поддержал Турцию в противостоянии с Грецией





«Последний вопрос, которого бы я хотел коснуться, это напряженность, которая произошла между Турцией и Грецией в Средиземном море. Не секрет, что Турция является не только нашим другом и партнером, но и братской страной для нас. Мы без всяких колебаний поддерживаем Турцию и будем поддерживать во всех случаях. Ту же поддержку мы видим и от турецких братьев. Они поддерживают Азербайджан во всех вопросах, и мы поддерживаем их во всех вопросах, включая и разведочные работы в Восточном Средиземноморье». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Греции в Азербайджане Николаосом Пиперигкосом.

«Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Эта позиция, по моему поручению, уже официально озвучена правительством Азербайджана. Могу вам еще раз сказать, что Турция является для нас не только дружественной страной, но и братской. Турки наши братья. Таким образом, во всех вопросах мы будем рядом с ними.

Хочу найти какой-нибудь положительный вопрос, чтобы затронуть, но, к сожалению, не могу найти. Мы надеемся, что пришедшее относительно недавно к власти новое правительство в Греции пересмотрит свою политику в отношении Азербайджана. Мы можем обсуждать вопросы, создающие положительную динамику и восстановление контактов. Но, конечно же, это будет зависеть от позиции и политики правительства Греции», - сказал президент.







