ВС Армении возглавят военные учения ОДКБ «Партнерство 2020»



Осенью т.г. Организация Договора о коллективной безопасности планирует провести в Армении военные учения «Партнерство 2020».



«Партнерство 2020 проработает локализацию приграничных конфликтов», - заявили в Объединенном штабе ОДКБ. Армянским вооруженным силам поручено возглавить учения.



«Сотрудничество с командно-штабными учениями Совместных сил оперативного реагирования «Партнерство-2020» планируется для разработки и реализации совместных действий по локализации приграничных вооруженных конфликтов в Кавказском регионе», - говорится в сообщении.



Кроме того, на осень запланированы военные учения для разведчиков «Поиск-2020», в ходе которых будут проработаны вопросы организации и ведения разведки странами-членами ОДКБ. В обоих случаях планируется провести учения на стрельбище Баграмян в Армении.

