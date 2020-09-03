ВС Армении возглавят военные учения ОДКБ «Партнерство 2020»
Источник:FMG NEWS
ВС Армении возглавят военные учения ОДКБ «Партнерство 2020»
Осенью т.г. Организация Договора о коллективной безопасности планирует провести в Армении военные учения «Партнерство 2020».
«Партнерство 2020 проработает локализацию приграничных конфликтов», - заявили в Объединенном штабе ОДКБ. Армянским вооруженным силам поручено возглавить учения.
«Сотрудничество с командно-штабными учениями Совместных сил оперативного реагирования «Партнерство-2020» планируется для разработки и реализации совместных действий по локализации приграничных вооруженных конфликтов в Кавказском регионе», - говорится в сообщении.
Кроме того, на осень запланированы военные учения для разведчиков «Поиск-2020», в ходе которых будут проработаны вопросы организации и ведения разведки странами-членами ОДКБ. В обоих случаях планируется провести учения на стрельбище Баграмян в Армении.
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