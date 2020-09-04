Узбекистан возобновил авиасообщение с пятью странами

О поэтапном возобновлении авиасообщения с 4 сентября на регулярной основе по ряду направлений, сообщила авиакомпания «Uzbekistan Airways».

Так, авиарейсы перевозчик будет выполнять еженедельно: в Казахстан (Алматы) по пятницам с 11 сентября, Кыргызстан (Бишкек) по понедельникам с 14 сентября, Германию (Франкфурт) по четвергам с 10 сентября, ОАЭ (Дубай) по пятницам с 4 сентября.

Кроме того, 12 рейсов в этом месяце планируется запустить в Стамбул, первый полёт в Турцию уже с 4 сентября. Подробное расписание можно посмотреть на сайте авиаперевозчика, купить билеты – там же.

Важно отметить, что пассажиры, которые запланировали попасть в Узбекистан на эти рейс, должны показать сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции, сделанный только методом ПЦР и не позднее, чем за 72 часа до полёта. Справка должна быть на русском или английском языке.

Прибывшие в Ташкент, пассажиры также обязаны заполнить анкету с обязательством пройти двухнедельную самоизоляцию.

Вместе с тем, в сентябре Узбекистан планирует также возобновить авиасообщение с Минском.

Ранее SNG.Today сообщал, что с 16 по 31 августа в Узбекистане отменили международные авиасообщения из-за эпидемии, кроме вывозных рейсов.

Напомним, что узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поэтапно поручил смягчить карантин с 15 августа. В связи с этим, с 5 сентября в стране откроются кинотеатры и аттракционы, кафе и рестораны, а также мечети, для проведения молитв по пятницам и выходным.

По данным на утро 4 сентября, общее число подтверждённых случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось до 42 903, из них выздоровели 40 176 человек.