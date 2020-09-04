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Украина ответила на заявление Лукашенко о связи Киева с протестами в Беларуси

  • 04.09.2020, 11:35,
  • Украина Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Украина ответила на заявление Лукашенко о связи Киева с протестами в БеларусиМинистерство иностранных дел Украины 3 сентября прокомментировало недавнее заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о связи Киева с протестами в республике. Было отмечено, что это ложь. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе украинского дипведомства.

Руководство министерства отметило, что власти Украины не вели, не ведут и не будут вести какой-либо деятельности, направленной на подрыв госвласти в Беларуси.

— Не стоит искать врагов там, где их нет, — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Чиновник рекомендовал своим партнёрам и друзьям в Минске не поддаваться на соответствующие провокации. По словам министра, подобные заявления — ловушка пропаганды.

Напомним, что в Беларуси уже несколько недель подряд не утихают манифестации против Лукашенко. Участники протестов не согласны с итогами недавних президентских выборов и считают, что результаты голосования сфальсифицированы. Этой позиции также придерживается Европейский союз. Лукашенко обвиняет в массовых беспорядках другие страны, в числе которых Украина.

Напомним, что 19 августа глава Офиса Зеленского — Андрей Ермак отверг версию о какой-либо связи местного правительства с «вагнеровцами», которые, по словам Лукашенко, собирались устроить беспорядки в Минске накануне выборов.





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