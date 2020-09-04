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В Таджикистан из Ирана доставлена крупная партия гумпомощи

  • 04.09.2020, 12:38,
  • Китай и Центральная Азия Иран
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В Таджикистан из Ирана доставлена крупная партия гумпомощиПравительство Ирана 3 сентября отправило спецрейсом в столицу Таджикистана крупную партию гумпомощи и 102 гражданина. На борту самолёта было 2,5 тонны лекарств и медицинских устройств. Об этом сообщило информационное агентство ASIA-Plus.

Груз содержал вентиляторы, термометры, диагностическое оборудование, пульсоксиметры, антисептики, компрессоры. Чартерный рейс был организован авиакомпанией «Киш Эйр».

На борту самолёта также были 59 граждан Республики Таджикистан и 49 граждан Исламской Республики Иран. В посольстве ИРИ отметили, что на обратном пути в Мешхед было отправлено 63 человека, среди которых были граждане обеих стран.

Иранское правительство уже во второй раз доставило гумпомощь в Таджикистан. Первая партия медпрепаратов была отправлена 12 мая этого года. Тогда в Душанбе было доставлено 6 тонн лекарств для борьбы с пандемией.

Напомним, что 30 августа штаб Таджикистана по борьбе с коронавирусной инфекцией спецрейсом отправил в Минск самолёт. Авиалайнер доставил в столицу Беларуси студентов, а также забрал застрявших там таджикистанцев. С 16 по 31 августа из России 55 чартерными рейсами также были вывезены граждане Таджикистана. Полёты были осуществлены авиакомпаниями «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр».





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