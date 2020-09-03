В Армении осенью пройдут военные учения ОДКБ

Отмечается, что командно-штабное учение «Взаимодействие-2020» с КСОР ОДКБ предусматривает отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности Организации.
Руководство учением поручено начальнику главного управления подготовки ВС Армения.
Более того, на осень запланированы учения разведчиков «Поиск-2020».
Оба совместные мероприятия планируется провести на армянском полигоне «Баграмян».
Отметим, что в переговорах под общим руководством заместителя начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка приняли участие представители ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, а также антитеррористического центра и совета командующих пограничными войсками государств — участников СНГ.
Добавим, что завтра в парке «Патриот» Кубинки состоится совместное заседание глав минобороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ. В заседание также поучаствует генсек ОДКБ Станислав Зась.
Накануне, министр обороны Армении Давид Тоноян принял заместителя министра обороны России Андрея Картаполова. Собеседники высоко оценили ход конкурса «Воин мира», организованного в Армении в условиях эпидемии, подготовку участников, и отметили, что конкурс способствует партнёрству.
Тоноян ранее провёл встречу с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу. А также, ознакомился с тактическим ракетным вооружением на полях международного военно-технического форума «Армия-2020».