Главы МИД Белоруссии и России обсудили актуальные социально-политические вопросы

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 2 сентября в Москве провёл рабочую встречу с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе дипломатического раута стороны рассмотрели ёмкий спектр вопросов белорусско-российских отношений в рамках Союзного государства и на других международных платформах. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Во время встречи, руководители внешнеполитических ведомств выразили готовность на продолжение совместных действий. Они касаются поэтапного снятия ограничений на пересечение граждан белорусско-российской границы и возобновления транспортных потоков. Помимо этих вопросов политики обсудили и отдали в разработку график межмидовских встреч на различных уровнях, которые запланировано провести в октябре и ноябре.

Далее в русле повестки, дипломаты достигли консенсуса в необходимости наращивания делового диалога, нацеленного на снятие проблемных положений в торгово-экономическом сотрудничестве, возникших из-за пандемии коронавируса.

Особым звеном политического общения, стал обмен информацией о дестабилизационных процессах, происходящих в настоящее время на территории Белоруссии и на её западных рубежах. Стороны с сожалением отметили, что в очередной раз выборы в странах бывшего СССР были использованы некими политическими силами, для попытки раскола политического и социально-экономического строя государства.