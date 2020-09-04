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Планируется визит главы правительства Армении в Молдову

  • 04.09.2020, 10:52,
  • В Мире + Европа » Армения
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Планируется визит главы правительства Армении в МолдовуГлава государства Молдавии Игорь Додон 2 сентября провёл рабочую встречу с послом Армении Дживаном Мовсисяном. Во время переговоров, стороны обсудили возможность посещения главы правительства Армении Никола Пашиняна Кишинёва. Изначально, его визит планировался на июнь этого года. Однако, распространение эпидемии внесло свои коррективы. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Вместе с тем, президент указал на то, что одновременно с визитом армянского премьер-министра было бы целесообразно провести заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и форума деловых людей.

В ходе встречи, участники беседы обсудили вопросы, которые касаются дальнейшего развития молдавско-армянского диалога в областях, интересующих обе стороны.

Кроме того, официальные лица высоко оценили укрепившиеся взаимоотношения между Арменией и Молдовой за последние несколько лет.

Напомним, что в 2017 году состоялся первый официальный визит в истории двусторонних отношений между двумя странами молдавского лидера в Армению.





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