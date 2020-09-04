Главы МИД Туркменистана и Кыргызстана обсудили предстоящую встречу лидеров стран Центральной Азии

Главы МИД Туркменистана и Кыргызстана Рашид Мередов и Чингиз Айдарбеков 2 сентября в формате видеоконференции провели переговоры. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе туркменского внешнеполитического ведомства.

В первую очередь, политики особое внимание уделили вопросам регионального и международного сотрудничества, в этом контексте, министры обсудили подготовку к третьей консультативной встрече президентов стран Центральной Азии, которая пройдёт в киргизской столице.

Отдельной темой обсуждения стала возможность возобновления постоянных консультаций представителей государственных и частных структур двух стран.

Кроме того, Мередов и Айдарбеков обозначили дальнейшие пути упрочнения стратегического партнёрства и взаимодействия между государствами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, что в Ташкенте в конце ноября 2020 года состоялась вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.