Правительство Киргизии сообщает о возможной второй волне коронавируса в ноябре этого года

Глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов 3 сентября провёл очередное заседание республиканского штаба, в ходе которого возмутился пренебрежительным отношением населения к своему здоровью. Премьер-министр заявил, что с таким поведением, в конце этого месяца может начаться вторая волна коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

В первую очередь, Боронов поручил ужесточить наказание для владельцев ресторанов и кафе за проведение различных торжеств и поминок с массовым скоплением людей. По его словам, хозяева ресторанов заплатив штраф в 3000 сомов, с удовольствием продолжают принимать посетителей, в связи с чем продолжается распространение пандемии.

Учитывая данные обстоятельства, глава кабинета министров потребовал от соответствующих структур ужесточить наказание за проведение мероприятий, а также, усилить работу по проведению рейдов в местах массового скопления лиц, в частности, в общественном транспорте.

Боронов указал на то, что специалисты прогнозируют вторую волну коронавирусной эпидемии в ноябре 2020 года.