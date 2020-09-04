Пол, гендер, сексуальная ориентация – в чем разница? Мини-словарик

Сложно представить, что в 90-е на сцену мог выйти «Павел Залуцкий» и с экрана сказать на всю страну: «Я – открытый гей». Хорошо, может и мог. Но один раз. Социальные нормы в России за последние 20 лет претерпели огромное количество изменений. Время отделить факты от страхов и спокойно посмотреть, кто есть кто в компании «пол, гендер, сексуальная ориентация».

Слово «гендер» как зерно, начнешь разбираться с гендером, перед тобой неизбежно вырастет проблема гендерного равенства. Слово-катализатор, которое открывает глаза на токсичные социальные установки. Придется делать свой выбор: принимать или пытаться что-то изменить.

Что такое гендер?

Изначально gender в грамматике английского языка означал отнесение к женскому или мужскому роду. У сексолога Джона Мани появился необычный пациент – у ребенка расходились его биологический пол и внутреннее ощущение своего пола. В 1955 году, для того чтобы обозначить внутреннее состояние личности с точки зрения ощущения себя мужчиной или женщиной, Мани использовал термин гендерная идентичность.

Трактовать гендер как пол было бы большой ошибкой. Если мы говорим о гендере, мы проводим черту, отделяя биологическое от психологического. Биологический пол – это гениталии, гормоны, ДНК… Гендер – это внутреннее ощущение пола, позиционирование себя в обществе определенным образом. Гендерные исследователи предлагают вообще убирать из термина «гендер» биологические основания, считая, что вся разница в поведении, агрессии, навыках, сферах деятельности – продукт внутреннего самоопределения личности и общественных ожиданий, связанных с тем или иным полом.

Приведу пример. Помните откровения мистера Рочестера из «Джейн Эйр» о потере любви всей его жизни?

«Если бы у человека была единственная овечка, которая дорога ему, как родное дитя, которая ела и пила с ним из одной посуды и спала у него на груди, а он по какой-то случайности убил ее, то он не мог бы оплакивать своей преступной оплошности больше, чем я».

Это гендерные установки состоятельного социального слоя Англии середины XIX века: женщина беззащитна, она очаровательный домашний питомец, ее жизнь полностью в руках мужчины. Спустимся на кухню, и мы увидим женщин, воспитанных для тяжелого продуктивного физического труда. Если бы дочка кухарки начала вести себя как очаровательный питомец, мать быстро и доходчиво объяснила бы ей серьезность ошибки.

Общество – одно и то же, пол – один (женский); социальные слои – разные, гендерные стереотипы – разные.

Биологический пол – контрастирующие генеративные признаки особей одного вида или морфофункциональная характеристика организма, обобщающая все специфически репродуктивные его особенности (Ильин).

Гендер – социальный пол человека, динамический конструкт, который реализуется во взаимодействии и существует вне биологического детерминизма (Мохова).

Еще раз:

Гендер – это социальный пол человека (в противоположность биологическому), динамический конструкт (может изменяться, в зависимости от опыта личности, особенностей общества, исторического периода), который реализуется во взаимодействии (отражается в гендерном перформансе, проявляется в поведении) и существует вне биологического детерминизма (биология не имеет значения).

А еще гендер помогает по-новому посмотреть на отношения власти в обществе.

Как проявляется гендер?

Гендерные особенности личности:



Феминность – совокупность поведенческих и психических черт, свойств и особенностей, объективно присущих женщинам, в отличие от мужчин (Клецина).

– совокупность поведенческих и психических черт, свойств и особенностей, объективно присущих женщинам, в отличие от мужчин (Клецина).

Маскулинность – совокупность поведенческих и психических черт, свойств и особенностей, объективно присущих мужчинам, в отличие от женщин (Кон).

– совокупность поведенческих и психических черт, свойств и особенностей, объективно присущих мужчинам, в отличие от женщин (Кон).

Андрогиния – совмещение в индивиде маскулинных и фемининных черт (Красова). На андрогинность ориентировано современное адекватное гендерное воспитание.



Один из примеров: мальчикам можно плакать («мужчины не плачут» – токсичная установка), девочкам можно доминировать и настаивать на своем («женщина должна быть мягкой, уступать» – токсичная установка).



Гендерная роль понимается как «нормативные предписания и ожидания, которые соответствующая культура предъявляет к «правильному» мужскому или женскому поведению и которые служат критерием оценки маскулинности или феминности ребенка или взрослого» (Кон).

Гендерный перформанс – проявление гендерных ролей во взаимодействии с другими людьми через предъявление индивидом своего образа как мужчины или женщины или существа без пола, посредством жестов, манеры речи, одежды (близкие понятия: «doing gender», «гендерный дисплей» (Кон).

Гендерная стратификация полов – рассмотрение двух полов как неравных («гендерная асимметрия»), помещение в центр, рассмотрение в качестве позитивного и доминирующего того, что определяется как мужское. Тогда как женское маркируется как периферийное (Рябов). Гендерная стратификация обращает внимание на то, что все, что делается мужчинами, все мужское – ценится больше, чем то, что делается женщинами, женское.

Гендерные стереотипы – это устойчивые представления о нормативном поведении мужчины или женщины, они обеспечивают воспроизведение гендерных ролей, способствуют закреплению гендерного неравенства.

Гендерная идентичность – «степень, в которой каждый индивид идентифицирует себя в качестве мужчины, женщины или некоего сочетания того и другого» (Кон).

Гендерквир – обозначение гендерной идентичности, отличающееся от традиционной двухвариантной. Может представлять собой: сочетание женской и мужской гендерной идентичности; или изменяющуюся со временем гендерную идентичность; или «отсутствие» гендерной идентичности, т. е. идентичность, в целом не связанную с каким-либо из гендеров.

И при чем здесь сексуальная ориентация?

Скажем честно. Наше время – плохой период для того, чтобы создавать какие-либо окончательные классификации в сфере сексуальной ориентации. Благодаря относительной доступности операций по смене пола и росту рефлексии сексуальных предпочтений мы наблюдаем огромное количество вариантов позиционирования пола и продолжающиеся изыскания на этот счет.

По некоторым источникам – вариантов 54, из которых 24 начинаются со слова «транс», а 30 оставшихся вариантов явно недостаточно для самоопределения, поэтому классификация также включает в себя такие определения как «neither» и «other» (ни тот, ни другой и иной).

Мы не можем (и не вправе) подвести черту в вопросе сексуальной ориентации, но можем рассмотреть наиболее часто звучащие сегодня варианты.

Гетеросексуальность – направленность полового влечения на лиц противоположного пола.

Гомосексуальность – направленность полового влечения на лиц своего пола. Варианты: гомосексуальный мужчина – «гей»; или гомосексуальная женщина – «лесбиянка». Сами понятия могут описывать ориентацию, идентичность или поведение.

Бисексуальность – направленность полового влечения как на лиц противоположного пола, так и на лиц своего пола.

Асексуальность – отсутствие полового влечения и отсутствие потребности в сексуальных отношениях.

Демисексуальность – половое влечения возникает только при сильной эмоциональной связи с объектом, пол объекта, на которого направленно влечение зависит от личностных особенностей демисексуала. Сексуальное влечение может возникнуть только вследствие эмоциональной привязанности. Считаются близкими к сообществу асексуалов, поскольку сексуальное влечение может быть достаточно редким (один или несколько человек за всю жизнь).

Пансексуальность – направленность полового влечения связана с симпатией к личности, не зависит от гендерной принадлежности партнера. В данном случае – для возникновения сексуального желания важна личность человека, а не его пол. Как говорила одна из дерзкой четверки «Секса в большом городе» Саманта Джонс: «Не важно, спишь ты с мужчиной или женщиной – ты спишь с личностью!»

Итак, попробуем подвести итог

Биологический пол – это физические особенности человека, обеспечивающие продолжение рода.

Гендерная идентичность – внутренне ощущение пола: отнесение себя к полу или их сочетанию, или отказ от принадлежности к полу.

Сексуальная ориентация – это вектор поиска сексуального партнера или обоснование отсутствия необходимости такого поиска.

Вариативность гендерных идентичностей и сексуальных ориентаций способствует эффективной социальной адаптации личности. Многое из приемлемого сегодня ранее было почти немыслимым. К счастью, социальные нормы времени пластичны. Позитивность этих изменений бесспорна. Нам остается только с любопытством наблюдать, что ждет нас завтра.