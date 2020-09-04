Музыка и психотип: есть ли взаимосвязь?

То, какую музыку мы слушаем, может многое о нас рассказать. Техасским университетом были проведены исследования, в которых участвовали студенты колледжей, с целью выяснить, зависят ли музыкальные пристрастия от черт характера человека. Как же связаны музыка и психотип?

Выбор музыки студентами Техасского университета



Экстраверты слушают в основном красивую музыку с вокалом.



«Эзотерическую» или «сложную» музыку предпочитают студенты, которые считают себя искушенными.



Студенты, слушающие «обычную» музыку, называют себя консервативными.



Энергичную музыку любят студенты, для которых спорт — стиль и образ жизни.



Самую различную музыку слушают те люди, которые открыты для всего нового и не боятся экспериментов.



Вообще на наш выбор музыки влияет чаще всего именно настроение, но, как правило, все музыкальные предпочтения находятся в рамках одной музыкальной категории. Связаны не только музыка и психотип, но и интеллект. Чем больше развит интеллект, тем более сложные композиции можно обнаружить в музыкальных сборниках. И наоборот. То есть если вы с утра до ночи слушаете только лишь попсу, то окружающим довольно сложно заподозрить вас в больших умственных способностях.