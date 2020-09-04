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Музыка и психотип: есть ли взаимосвязь?

  • 04.09.2020, 23:20,
  • Развлечения » Медицина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

То, какую музыку мы слушаем, может многое о нас рассказать. Техасским университетом были проведены исследования, в которых участвовали студенты колледжей, с целью выяснить, зависят ли музыкальные пристрастия от черт характера человека. Как же связаны музыка и психотип?


Выбор музыки студентами Техасского университета



  • Экстраверты слушают в основном красивую музыку с вокалом.

  • «Эзотерическую» или «сложную» музыку предпочитают студенты, которые считают себя искушенными.

  • Студенты, слушающие «обычную» музыку, называют себя консервативными.

  • Энергичную музыку любят студенты, для которых спорт — стиль и образ жизни.

  • Самую различную музыку слушают те люди, которые открыты для всего нового и не боятся экспериментов.


Вообще на наш выбор музыки влияет чаще всего именно настроение, но, как правило, все музыкальные предпочтения находятся в рамках одной музыкальной категории. Связаны не только музыка и психотип, но и интеллект. Чем больше развит интеллект, тем более сложные композиции можно обнаружить в музыкальных сборниках. И наоборот. То есть если вы с утра до ночи слушаете только лишь попсу, то окружающим довольно сложно заподозрить вас в больших умственных способностях.





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