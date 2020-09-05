Ожирение – к барьеру! Диета генетического супермена

Исследования подтвердили, что генетическая склонность к ожирению существует. Причем ее влияние на индекс массы тела (ИМТ) возрастает с детства до ранней юности. Однако избавиться от лишнего веса, а также победить депрессию, даже если вы узнаете о своей предрасположенности в зрелом возрасте, вполне реально.

Гены решают все?

Современные генетические тестирования могут помочь установить родство. Люди, интересующиеся генеалогией, теперь сдают такие тесты. Также тестирования могут выявить риски некоторых заболеваний. И если новости о том, что у вас есть дальняя родня в Австралии, обычно сопряжены с позитивными эмоциями и желанием наладить контакты, то сообщения о возможной предрасположенности к ожирению могут воздействовать как позитивно, так и негативно. Научные данные не только подтверждают это, но и вселяют надежду на успешное разминирование «генетической бомбы».

Исследователи провели эксперимент, где участникам после плотного приема пищи показывали красочные фотографии различных кулинарных шедевров, для того чтобы возбудить аппетит.

Вначале проверили реакцию носителей двух вариантов гена с высоким риском ожирения. Оказалось, что мозг этих участников активнее реагировал на пищу, чем мозг тех, у кого «дефектных» генов не было.

Нельзя отрицать, что генетика делает таких людей более уязвимыми перед пищевыми соблазнами. У них быстрее просыпается аппетит, что заметно по повышению уровня гормона голода – грелина.

К сожалению, если человек узнает, что у него присутствуют гены ожирения, а у близких родственников тоже есть лишний вес, то могут возникнуть депрессия и мысли о том, что сопротивление весу бесполезно.

Секреты управления весом

Однако недавно выяснилось, что предрасположенные к ожирению люди могут как легко набрать вес, так и легко с ним расстаться.

Двадцатилетнее исследование, проведенное учеными Гарвардского университета, убедительно доказывает, что наиболее успешно теряют лишние килограммы люди, генетически предрасположенные к избыточному весу.

Опубликованные в Британском медицинском журнале результаты исследования почти 14 000 человек в период с 1986 по 2006 год подтверждают, что люди с самым высоким генетическим риском смогли урегулировать показатели своего веса на 70 % эффективнее по сравнению с теми, у кого нет рисков.

Вывод исследователей оптимистичен – диетические вмешательства могут снижать генетическое воздействие на организм на молекулярном уровне. Особенно помогает в этом соответствующий психологический настрой, мотивация стать стройнее.

Доктор Луиза Эллс из Университета Тиссайд в Мидлсбро подтверждает: «Генетическая предрасположенность не является препятствием для успешного управления весом. И причина неудач кроется не в области генетики, а в неверно подобранном диетическом сопровождении или в нарушениях режима».

Еще один метаанализ восьми исследований подтвердил, что носители генотипа, связанного с ожирением, одинаково положительно реагировали на физические упражнения, диетическое вмешательство и терапию ожирения лекарствами.

Никогда не поздно начать заниматься спортом

Традиционно замедление метаболизма связывают с возрастом. И многие женщины склонны обвинять генетику в том, что объем талии увеличивается. Но новое данные исследований частично опровергают и это мнение.

Оказывается, способность преодолевать генетическую предрасположенность к ожирению с помощью мотивации, настроя на физические упражнения с возрастом только растет.

Результаты новых исследований опубликованы «Обществом Северной Америки по менопаузе» (NAMS). В статье «Физическая активность изменяет генетическую восприимчивость к ожирению у женщин в постменопаузе» на основе исследования более чем восьми тысяч женщин доказывается, что физическая активность снижает влияние генетической предрасположенности к ожирению.

Показательно, что наиболее значимый эффект был отмечен в самой старшей возрастной группе (женщины в возрасте 70 лет и более). Такой результат должен внушить оптимизм дамам в возрасте и предлагает никогда не опускать руки в борьбе за красоту и здоровье.

Физические упражнения помогают поддержать мышечную массу, баланс и прочность костей, а также воздействуют на клетки мозга, улучшая настроение, концентрацию и познавательную деятельность.

Независимо от возраста, наличия генов и количества жира на талии, регулярные физические упражнения могут положительно влиять на вес и здоровье.

Генетические паспорта будущего

Знания генетики нужны для того, чтобы уменьшить риски последующего набора веса и избежать эффекта йо-йо. Это достаточно сложный процесс, включающий работу психолога и диетолога. Так с помощью когнитивно-поведенческой терапии изменяются механизмы поведения человека.

Вскоре у людей из многих стран появятся генетические паспорта. Зачем они нужны?

С помощью генетических паспортов мы с большей легкостью сможем следить за состоянием здоровья и корректировать рацион, режим дня, формировать новые привычки.

Праздник вседозволенности

Ученые постоянно находят новые взаимосвязи между генами, состоянием здоровья и привычками. Скажем, склонностью к определенному продукту питания вроде остро-соленого спреда.

Все более точные исследования помогают нам узнавать о своих генетических предрасположенностях и не допускать излишеств в питании.

Интересно, а как ведут себя люди, у которых исследования выявляют низкую наследственную предрасположенность к ожирению? Эксперименты показывают, что после того, как участники узнают об этом, они пускаются во все тяжкие – объедаются нездоровой пищей. А те, кому с генами не повезло, более склонны после исследования придерживаться здоровой диеты.

Этот психологический эффект «генетического супермена» дает людям ложное чувство защищенности. Они считают, что гены решают все и не нужно заботиться о диете и делать физические упражнения. О результатах такого образа жизни вы можете догадаться сами.

Депрессия по наследству

В другом исследовании ученые проверили, как влияет информация о генетической предрасположенности к ожирению на развитие депрессии. Участников информировали, что у них есть склонность к развитию депрессии или ее нет, наобум, что в реальности не соответствовало действительности.

Люди, которым сообщили о предрасположенности к депрессии, вспомнили больше негативных эпизодов из прошлого, чем те, кому сказали, что у них нет генетических рисков развития депрессии.

Узнав о генетической предрасположенности к депрессии, впечатлительные люди могут начать преувеличивать любые симптомы. Этот фактор нужно учитывать специалисту и спрашивать клиента о том, не проходил ли он недавно генетическое тестирование.

Депрессия действительно наследуется. Человек без семейной истории депрессии имеет риск ее развития, равный 10 %. Но если у ваших родителей или братьев и сестер была депрессия, то риск увеличивается до 20 или 30 %.

Красная лампочка ожирения

Ученые обнаружили 44 генетические вариации, связанные с депрессией. Но есть и хорошая новость – влияние генетики на возникновение депрессии в целом ограничивается 40 %. А значит остальные 60 % приходятся на внешнее окружение и образ жизни.

Например, исследование Nature Genetics показало, что высокий индекс массы тела – индикатор ожирения – может повысить риск развития серьезной депрессии.

Это может быть связано с множеством психофизических факторов:



неприятие собственного тела;



дискомфорт, боли;



неудобство в быту из-за лишнего веса.



Все эти факторы могут провоцировать развитие депрессии.

Курение и алкоголизм также вызывают изменения в мозге, создавая риски развития депрессии. Зато регулярные упражнения, такие как силовые тренировки или йога, диета и режим, способны положительно влиять на настроение и стать профилактикой депрессии.

Дорожная карта будущего

Несомненно, генетические тестирования со временем будут становиться все более доступными для многих людей. Но важны не просто данные, а их правильная интерпретация и конкретные рекомендации по улучшению качества жизни.

В этом нам поможет генетическая дорожная карта. Ее создание – дело скорого будущего, уверены исследователи.