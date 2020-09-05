«Экранное поколение»: искаженная картина мира?

Детское телевидение стало таким же глобальным, как и мировая экономика. Японские «Покемоны», «Телепузики» из Великобритании, «Улица Сезам» — американский образовательный проект — знакомы детям десятков стран мира. Помимо образовательных миссий, детское телевидение — очень перспективный бизнес, место вкладывания денег, способ приучить аудиторию к определенному режиму просмотра и форматам программ.

ТВ-оккупация детства

В России за последние два года появилось несколько так называемых детских каналов. Ведущий — федеральный канал на РТР с нерусским названием «Бибигон» (дань советской литературной традиции в лице Корнея Чуковского и одновременно попытка создать интернациональный, звучащий по-английски бренд), дециметровый канал «Теленяня» (очень меткое указание на заботливо-развлекательный настрой канала: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало»). Заявку на детскую специализацию сделал «НиК» («МТV-Россия»).

В известной мере к детским каналам можно отнести патриотическую «Звезду», просветительский «Школьник», и даже канал «2X2» для кидалтов1, взрослых детей, которые крутят мультфильмы отечественного и иностранного производства, в том числе и в расчете на маленьких зрителей.

Никто из руководителей каналов не может четко назвать и обосновать возраст своей аудитории. Возрастные рамки детства размыты не только на экране, но и в жизни. Уровень инфантилизма в стране настолько высок, что для большинства семей нет внутренней проблемы раздела экранного времени: дети смотрят то, что и взрослые, а взрослые не прочь погрузиться в детский мир приключений, фантазий и волшебства.

1 Кидалты — от англ. kids — «дети», adoults — «взрослые».







Шоу «За стеклом» — с пеленок и потом

Экран стал существенным средовым фактором для ребенка, который, по некоторым данным, намного больше времени проводит за ним и компьютером, чем со взрослыми. Вместо лиц дети видят экраны. Он и становится основным проводником ребенка в мир. Экран диктует законы и предлагает модели поведения детям, у которых нет еще критического отношения к миру. Обучение дошкольников построено на имитации и прямом копировании того, что они видят перед собой. Как и герои большинства мультфильмов и фильмов, всегда содержащих элементы эксцентрики и преувеличений, наши дети растут с повышенной возбудимостью, синдромом гиперактивности, зависимостью от внешних факторов, готовностью отвлечься от первоначального замысла.

Если медленное кино шестидесятых–семидесятых давало возможность вжиться в образ, понять мотивацию героев, успеть спросить у взрослых непонятное, быстрое, мелькающее кино сегодняшнего дня втягивает детей в поверхностный action — действие, смысл и цели которого детям непонятны, потому что никто им их не объяснил, а сами понять они еще не могут.

Одно из последствий такой атаки на детское воображение — задержка эмоционального развития. Дети привыкают воспринимать информацию с экрана «в чистом виде», без переживаний и сопротивления, без эмоций, на которые просто не хватит времени. Они растут холодными и равнодушными — такими, какими сегодня являются телевидение и компьютерный мир. Осовремененному Каю вместо льдинки вживлен «чип равнодушия». Телемир — Королевство кривых зеркал в чертогах Снежной королевы.

Вчерашние дети имели возможность изучать мир самостоятельно. Они хватали и разглядывали жуков на прогулках, они гладили кошечек и дразнили собачек, они строили из листьев и палочек домики, придумывали целые города из желудей и цветных стеклышек. Чтобы развивалось воображение — самое важное приобретение в возрасте дошкольника, нужно, чтобы детям немного не хватало игрушек и было достаточное количество времени в безопасной среде. Умеренный дефицит внимания и средств стимулирует рост и развитие. Чтобы деревце росло и тянулось к небу, ему нужно солнце вверху и почва под ногами. курсивОкружая детей экранными нянями, мы застим им свет и отбираем покой.курсив Мы забиваем их внимание чужими для них картинками, вынуждаем рассматривать и изучать искусственный мир экранного «зазеркалья». Клиповое мышление «экранного поколения» — задержка развития на этапе непроизвольного внимания, образного, конкретного мышления.

Помимо того что современный ребенок не учится мечтать и фантазировать, он перестал играть в ролевые игры со своими сверстниками. Одна из причин состоит в том, что размножились и потеряли свою особость персонажи кино. Сказочные герои и предпочтения детей тридцать лет назад были понятны. Силы зла и добра олицетворялись довольно однозначно, и ролевые игры превращались с игры в «своих» и «чужих». Сегодня дети ориентируются не на поступки героев, а на их внешность. Их занимают не хорошие, добрые герои, а красивые и «навороченные» (богатые и успешные). Экранное поколение стало еще и гламурным. Детский гламур используется сейчас в большинстве детских ТВ-проектов. Броские, яркие, экспрессивные, гиперактивные и навязчивые персонажи вытеснили умных, пытливых, скромных, трудолюбивых, смелых спасателей, покровителей, защитников и строителей… С экрана, как и из жизни, исчез целый ряд важных ценностей, которые позволяли нам оптимистично смотреть в будущее. Оптимизм вчерашних строителей (пусть «строителей коммунизма», но все же тружеников) сменился неврозом сегодняшнего потребителя. Оголтелая радость взрослого телевидения очень быстро конвертируется в «развлекуху» детских каналов.

Как телевидение меняет образ жизни ребенка

Раньше традиционной темой здоровья в связи с телевидением была «Зрение и телевидение». Считалось, что из-за телевидения развивается близорукость, искривляется позвоночник. Детей учили, что нужно сидеть не ближе чем за два метра от экрана. С тех пор мониторы усовершенствовались. С появлением мониторов компьютеров странно говорить о вреде телевизионных излучений.

Но появилась новая несимпатичная тема: телевидение и ожирение. Вместе с американским кино к нам пришла привычка есть у экрана. Телевизоры появились на кухнях. И это определило образ жизни многих людей.

В Италии, согласно опросу, проведенному службой общественного мнения «Демоскопеа», среди подростков в возрасте от 13 до 18 лет 37 % зависят от телевизора (больший процент показала лишь зависимость от видеоигр — 49 %, и компьютера — 44 %). А в Великобритании завершилось 30-летнее исследование влияния просмотра телевизора на появление избыточного веса. Так вот, сенсационные результаты показали, что у детей, смотрящих телевизор более двух часов по выходным, риск ожирения резко увеличивается.

Мы — не дети, дети — не мы

Хочется напомнить о некоторых особенностях развития детей-дошкольников, о которых забывают, а часто и просто не знают, авторы телепрограмм. По мнению французского психолога Жана Пиаже, для детей характерны:



эгоцентризм: им сложно понять точку зрения другого. Например, дети выбирают подарок другу или родителю, но точно такой, какой им самим нравится. Машинку для мамы, пистолетик для бабушки;



центризм: детям трудно учитывать несколько свойств предмета одновременно. Например, мяч для них или круглый, или красный;



необратимость: не могут понять, что действия с предметами могут иметь обратную последовательность и вернуть предмет к исходному положению. Например, можно не только выйти из двери, но и вернуться обратно;



трудности различения внешней стороны и реальности: они в большей мере ориентируются на простые внешние признаки, но могут так и не научиться различать внутренние состояния людей;



паралогическое мышление: дети путают причину и следствие, могут воспринимать отношения между предметами и людьми как механические, «непонятно откуда взявшиеся». Не могут запомнить происхождение героев;



антропоморфизм: дети приписывают человеческие качества нечеловеческим существам (например, они верят, что игрушки могут болеть);



анимизм: дети приписывают признаки жизни неживым объектам. Например, дети верят, что солнце — живое, потому что оно движется, может появиться, а может исчезнуть.



Перечень этих особенностей, которые сохраняются у детей вплоть до школы, показывает, насколько дети беспомощны в понимании мира вокруг. Помочь им могут только взрослые. Живые и теплые родители, бабушки, няни, которые много общаются с детьми, обсуждают с ними важные для детей вопросы, обнимают их, подбадривают.

Ключевые вопросы качественного телевидения

Есть вопросы, на которые должно отвечать как качественное телевидение, так и качественное воспитание.



Понятно ли ребенку то, что он видит и слышит?



Не унижают ли юмор и высказывания героев детей?



Отвечает ли сообщение запросам самого ребенка? Говорим ли мы с детьми о том, что их действительно волнует?



Учитываем ли мы особенности возраста ребенка, понимая, что между двухлетним малышом и десятилетним подростком большая разница в познавательном и личностном развитии?



Не слишком ли агрессивны ситуации и сюжеты, с которыми сталкиваются дети?



Сообщаем ли мы детям что-то действительно новое, полезное и важное или повторяем старые и бесполезные воспитательные клише?



Выход в том, чтобы в телевизионных проектах для детей был психологический и образовательный контроль. А это значит, что специалисты по детскому развитию должны присутствовать на всех этапах телевизионного производства, начиная с формирования концепции программы и заканчивая предварительным просмотром пилотных выпусков в детских садах для уточнения содержания и формата.

Современные разборки с Чебурашкой

Простой вопрос на засыпку для взрослых: Чебурашка — это мальчик или девочка? Большинство телевизионщиков, к моему удивлению, ответили: «Конечно, мальчик!» Маленькая, пушистая, наивная, говорящая голосом девочки Чебурашка — мальчик?! Авторы детских программ, пришедшие в детское телевидение на новой волне из криминальных передач и эротических шоу, были неумолимы. По счастью, у Эдуарда Успенского случился юбилей, в честь которого открыли памятник Чебурашке. И Чебурашкин «отец» признался, что прообразом известной героини стала трехлетняя дочка его приятеля, маленькая девочка в цигейковой шубке и шапке, вкатившаяся в дом писателя зимним рождественским вечером.

По иронии, сегодня детское кино делают люди, которые не могут отличить мальчиков от девочек, хорошее от плохого, красивое от безобразного. Убедить их учиться трудно. Легче предупредить родителей относиться критически к пока еще очень сырому продукту новых отечественных каналов.