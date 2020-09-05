Украина и Ирак обменяются опытом ведения боевых действий

В Киев 3 сентября с официальным визитом прибыл министр обороны Ирака Джума Инад Саадун Аль-Джубури. Там он встретился с главой минобороны Украины Андреем Тараном. Стороны обсудили перспективы обмена опытом ведения боевых действий. Об этом SNG.Today сообщили 4 сентября в пресс-офисе украинского ведомства.

Министры отметили большой потенциал партнёрства в области военного образования. Особый акцент был сделан на ситуации с безопасностью в Украине и Ираке. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании между государствами в сфере военного сотрудничества.

Таран отметил, что он недавно вернулся из Луганской области, где был в составе делегации по устранению последствий лесных пожаров. По его словам, украинские военные мужественно помогают спасателям в соответствующем направлении.

Напомним, что 9 июля Таран провёл телефонные переговоры с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Стороны договорились расширить военное присутствие Украины и НАТО на суше, в море и воздушном пространстве Черноморского региона.

На следующий день в Киеве состоялся брифинг с участием Тарана и министра обороны Турции Хулуси Акара. Они сообщили, что соответствующие ведомства двух стран намерены укрепить военно-финансовое сотрудничество.