Эксперт проанализировал таджикско-узбекский энергоконфликт

Глава антимонопольной службы Таджикистана Абдулмаджид Муминзод накануне объявил о перебоях поставок газа в республику из Узбекистана и Казахстана. Эксперт института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Кондратьев 4 сентября в интервью ИА и радио Sputnik отметил, что это может негативно повлиять на ряд процессов в Центральной Азии.

Кондратьев объяснил, что всё началось с Таджикистана, когда власти республики решили в одностороннем порядке прекратить поставки газа в Узбекистан. При этом он добавил, что у страны была весомая причина — малые осадки зимой, низкий уровень воды в водохранилище Нурекской ГЭС.

Он сделал акцент на том, что этот вопрос Таджикистану надо было сначала обговорить с соседями. По мнению эксперта, возникший энергоконфликт может навредить интеграционным процессам в Центральной Азии. В связи с чем сейчас страны должны найти компромисс и охладить отношения, добавил Кондратьев.

Напомним, что в конце июля правительство Таджикистана заявило о решении ограничить энергопотребление. В кабмине отметили, что эти меры будут приняты в связи с малым объёмом выпавшего снега в зоне формирования русла рек Вахш и Пяндж, которые служат ресурсом для Нурекской ГЭС.