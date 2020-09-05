Обязательства и правовые аспекты обсудили представители Туркменистана и ВТО

В туркменской столице с 2 сентября стартовал 3-дневный онлайн-семинар, организованный ОБСЕ, на тему – «Членство во Всемирной торговой организации (ВТО) как баланс прав и обязательств». Об этом 3 сентября сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Главная задача данного семинара – ознакомиться с опытом стран ОБСЕ в проведении переговорного процесса о вступлении в ВТО, а также всесторонняя помощь в усовершенствовании торговой политики Туркменистана.

В первую очередь, глава центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд тепло поздравила Туркменистан с получением статуса наблюдателя во ВТО, это откроет широкие перспективы для дальнейшей модернизации национальной экономики страны.

По её словам, ОБСЕ инициировала этот вебинар в поддержку последовательных усилий, предпринимаемых Туркменистаном, а также в целях развития экономики, укрепления международного сотрудничества, активизации внешней торговли.

Помимо этого, представители ВТО и специалисты из Грузии и Черногории подробно проинформировали туркменскую сторону о структуре, функциях и принципах принятия решений в Всемирно торговой организации.

В онлайн-семинаре поучаствовали сотрудники различных министерств и ведомств Туркменистана.