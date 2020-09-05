Беларусь и Россия значительно активизировали решение наболевших вопросов

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 сентября встретился с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Тематикой встречи стало обсуждение подходов в решении неотложных и наболевших вопросов. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Глава государства, в лице Михаила Мишустина поблагодарил Россию за помощь в тяжёлую минуту в стабилизации экономики страны. Президент акцентировал внимание на том, что Россия, как братская страна и главный экономический партнёр, поддержала Беларусь в непростые времена.

Президент сообщил собеседнику о том, что Белоруссия вынуждена отвечать на недружественные вызовы со стороны блока НАТО у своих границ. Как бы они не оправдывались, у нас имеются основательные доказательства о переброске к нашим рубежам 16-18 самолётов F-16, сказал президент. Белорусский лидер отметил, что ВС республики взяли под контроль границы с Литвой и Польшей и развернули половину национальной армии.

Александр Лукашенко проинформировал российского политика, что достиг договорённости в президентом РФ Владимиром Путиным о встрече в Кремле в ближайшее время. В рамках предстоящего диалога, мы планируем окончательно расставить все точки над «i», по всем чувствительным и болезненным вопросам для двух государств, подчеркнул глава Белоруссии.