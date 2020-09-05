Для работающих в условиях пандемии учителей правительство Молдовы выделит финансовые средства

Премьер-министр Молдовы Ион Кику 3 сентября провёл заседание правительства, в ходе которого были внесены изменения в бюджет и одобрены ряд важных проектов для граждан и предпринимательства страны. Итак, правительство намерено выделить около 100 миллионов леев для оплаты учителям, которые работают в условиях пандемии с наиболее высокой нагрузкой и расширенной программой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Кроме того, из правительственного бюджета будут выделены дополнительно 131 миллионов леев для обеспечения школьных учреждений дезинфицирующими средствами.

Кроме того, во время заседания, было одобрено постановление, которое предусматривает индексацию с 1 октября пенсий и других социальных пособий, несмотря на их вид и размер.

Таким образом, с 1 октября текущего года размер минимальной пенсии составляет 1143,57 леев.

Вместе с тем, получатели пенсий или пособий, размер которых меньше 3000 леев, получат единовременную помощь в размере 900 леев.

Стоит напомнить, что ранее, размер единовременной финансовой поддержки составлял 700 леев.