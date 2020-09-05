Американский посол в Туркменистане назначен на должность высокого уровня в Госдепартаменте

Посол США в Туркменистане Мэттью Стивен Климоу временно назначен на высокую должность в Госдепартаменте. Дипломат будет и.о. Генерального инспектора. Об этом SNG.Today 4 сентября сообщили в пресс-офисе диппредставительства в Ашхабаде.

Для выполнения своих обязанностей Климоу покинул Туркменистан и вернулся в США. В планах дипломата возвращение в туркменскую столицу после завершения своего временного назначения, ближе к концу 2020 года.

— В отсутствие посла, его обязанности временно исполняет заместитель Валери Читтенден, — сообщили в посольстве.

Отметим, в обязанности генинспектора Госдепа США входят надзорные функции за работой американской дипслужбы на предмет соответствия законодательству.

Напомним, американский президент Дональд Трамп в марте 2019 года принял решение назначить руководителем дипмиссии США в Туркменистане Мэттью Климоу. До назначения дипломат занимал должность старшего советника в канцелярии замминистра по вопросам управления в Госдепартаменте.

Добавим, в Туркменистане Климоу сменил Аллан Мастарда, который ранее работал во Внешней службе сельского хозяйства Минсельхоза США в ранге профессионального дипломатического посланника.