В Армении намерены ввести 6-ти месячный карантин

Режим чрезвычайного положения в Армении будет изменён на карантин, об этом 4 сентября сказано, на внеочередном заседании

Соответствующий проект правительства включен в повестку дня заседания НС и уже одобрен на первом чтении. За проект проголосовали 80 депутатов, против - 28. В течении текущего дня его также обсудят на заседании НС.

Заместитель министра юстиции Армении Рафик Григорян отметил, что в зависимости от вспышки заболевания, их сможет объявлять не только правительство, но и муниципалитет, областная администрация.

Теперь карантин может объявляться на срок до 6 месяцев, а затем продлеваться ещё на полгода. Карантин может предусматривать закрытие учебных заведений, ограничение перемещения людей и товаров, транспортных средств. При объявлении карантина сразу вводятся изоляция и самоизоляция граждан, а также временное ограничение или запрет на пересечение госграницы.

– «Ограничение деятельности предприятий может применяться только в крайнем случае, если вспышка заболевания зафиксирована непосредственно там», – сказал заместитель министра юстиции РА.

Важно отметить, что законопроект предусматривает также изменения в административном и уголовном кодексах.

Далее, депутат от партии «Процветающая Армения» Мелкумян задал вопрос, о проведения массовых митингов.

На что, Рафик Григорян ответил: – «Все зависит от предписаний карантина. Если его объявят по всей республике, то митинги будут разрешены только в защитных масках и с соблюдением соцдистанции. Если карантин будет носить не республиканский, а локальный характер, то объявлять его смогут муниципалитеты или областные администрации. Но и тогда они должны будут получить разрешение минздрава».

– «Мы вынуждены снова продлить чрезвычайное положение, надеемся, что в последний раз», – сказал 12 августа Никол Пашинян.

Режим ЧП с целью борьбы с распространением коронавируса был объявлен в Армении с 16-го марта, затем пять раз продлевался на месяц. Таким образом, согласно решению правительства от 12-го августа, режим ЧП действует

На данный момент премьер-министр Армении находится в краткосрочном отпуске.

По состоянию на утро 4 сентября, в Армении подтверждён 44 461 подтвержденный случай коронавируса, вылечились 39 257 пациентов.