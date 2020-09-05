Президент Киргизии побывал в Чуйской области с рабочим визитом

Глава государства Киргизии Сооронбай Жээнбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам республики. Таим образом, 3 сентября президент посетил Чуйскую область с рабочим визитом. Лидер страны ознакомился с ходом цифровизации деятельности органов местного самоуправления, сферы здравоохранения и судебной системы. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Кроме того, Жээнбеков осмотрел ход реализации проекта по обеспечению населения чистой питьевой водой жителей села Алексеевка.

Было отмечено, что на протяжении многих лет в селе были большие проблемы с доступом к чистой воде из-за устаревания системы питьевого водоснабжения.

С целью этого, в селе были восстановлены колодцы, произведена реконструкция скважин и насосных установок.

По окончанию всех строительных работ, на данный момент, население Алексеевки, количество которого составляет более 8 тысяч жителей, обеспечено чистой питьевой водой.

В ходе беседы с жителями, президент напомнил, что одним из главных направлений его президентской деятельности является обеспечение население регионов чистой водой.