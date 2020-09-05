Глава Казахстана проинспектировал состояние дел на финансовом рынке страны

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 3 сентября встретился с председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадиной Абылкасымовой. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

В ходе встречи, экономист представила главе государства отчёт о состоянии финансового рынка и результатах работы в свете поручений президента, по стабилизации сферы. Абылкасымова доложила о принятых мерах в целях стимулирования кредитного спроса экономики и исключении перерастания потребительских займов.

По словам руководителя агентства, согласно задачам озвученных в недавнем послании президента, агентство в тандеме с правительством обеспечит поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, которые в нынешних условиях понесли потери. Субсидирование будет измеряться процентной ставкой до 6% годовых, в ракурсе Дорожной карты бизнеса до 2025 года.

Вместе с тем, финансист рассказала и о перспективах развития на законодательном уровне страхового и фондового рынков. В рамках нового законопроекта будет расширен доступ граждан к пенсионным и инвестиционным предложениям, которые призваны обеспечить рост сбережений граждан. Также Мадина Абылкасымова проинформировала президента о том, что будут совершенствоваться положения, позволяющие упростить доступность предпринимателей к фондированию на рынке ценных бумаг.

По итогам встречи, Токаев в целом положительно оценил деятельность агентства, и дал несколько заданий по последующему развитию отечественного финансового рынка.