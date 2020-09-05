 
  • 12:59 – Президент Киргизии побывал в Чуйской области с рабочим визитом 
  • 21:55 – Транспортные ведомства России и Армении урегулировали разногласия в сфере деятельности Южно-Кавказской железной дороги 
  • 21:55 – Транспортные ведомства России и Армении урегулировали разногласия в сфере деятельности Южно-Кавказской железной дороги 
  • 00:04 – Азербайджан выступил против Греции | Политический Скандал 
  • 21:20 – «Экранное поколение»: искаженная картина мира? 
  • 22:22 – Серийный педофил-азербайджанец надругался над пятью русскими детьми 

Глава Казахстана проинспектировал состояние дел на финансовом рынке страны

  • 05.09.2020, 11:48,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава Казахстана проинспектировал состояние дел на финансовом рынке страныПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 3 сентября встретился с председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадиной Абылкасымовой. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

В ходе встречи, экономист представила главе государства отчёт о состоянии финансового рынка и результатах работы в свете поручений президента, по стабилизации сферы. Абылкасымова доложила о принятых мерах в целях стимулирования кредитного спроса экономики и исключении перерастания потребительских займов.

По словам руководителя агентства, согласно задачам озвученных в недавнем послании президента, агентство в тандеме с правительством обеспечит поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, которые в нынешних условиях понесли потери. Субсидирование будет измеряться процентной ставкой до 6% годовых, в ракурсе Дорожной карты бизнеса до 2025 года.

Вместе с тем, финансист рассказала и о перспективах развития на законодательном уровне страхового и фондового рынков. В рамках нового законопроекта будет расширен доступ граждан к пенсионным и инвестиционным предложениям, которые призваны обеспечить рост сбережений граждан. Также Мадина Абылкасымова проинформировала президента о том, что будут совершенствоваться положения, позволяющие упростить доступность предпринимателей к фондированию на рынке ценных бумаг.

По итогам встречи, Токаев в целом положительно оценил деятельность агентства, и дал несколько заданий по последующему развитию отечественного финансового рынка.





  •   Просмотров Сегодня: 51


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Казахстана обозначил основные принципы нового экономического курса страны
    » Главы государства и правительства Казахстана обсудили текущее положение дел в стране
    » Первый президент Казахстана отметил восьмидесятилетний юбилей
    » Глава Казахстана ознакомился с расходом антикризисных госсредств
    » Казахстан стал участником международного обсуждения развития в условиях пандемии и после неё
    » Нур-Султан и Душанбе рассмотрели кооперирование усилий в нынешних условиях
    » Президент Казахстана осмотрел блокпост на подступах к столице
    » Лидер Казахстана обсудил финансовые риски в связи с ситуацией в мире
    » Лидер Казахстана принял главу национальной авиакомпании
    » Президент Казахстана встретился с министром обороны страны
    » В Казахстане социальное предпринимательство получит поддержку государства
    » Президент Казахстана ознакомился с положением дел в предпринимательской сфере
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Ожирение – к барьеру! Диета генетического супермена

    • 23:20
    • 20
    • 0

    «Экранное поколение»: искаженная картина мира?

    • 21:20
    • 26
    • 0

    Президент Киргизии побывал в Чуйской области с рабочим визитом

    • 12:59
    • 43
    • 0

    Для работающих в условиях пандемии учителей правительство Молдовы выделит финансовые средства

    • 12:39
    • 53
    • 0

    Глава Казахстана проинспектировал состояние дел на финансовом рынке страны

    • 11:48
    • 53
    • 0

    В Армении намерены ввести 6-ти месячный карантин

    • 11:08
    • 73
    • 0

    Обязательства и правовые аспекты обсудили представители Туркменистана и ВТО

    • 11:03
    • 53
    • 0

    Эксперт проанализировал таджикско-узбекский энергоконфликт

    • 10:35
    • 47
    • 0

    Беларусь и Россия значительно активизировали решение наболевших вопросов

    • 10:09
    • 54
    • 0

    Украина и Ирак обменяются опытом ведения боевых действий

    • 09:39
    • 56
    • 0

    Американский посол в Туркменистане назначен на должность высокого уровня в Госдепартаменте

    • 09:17
    • 46
    • 0

    Музыка и психотип: есть ли взаимосвязь?

    • 23:20
    • 62
    • 0

    Пол, гендер, сексуальная ориентация – в чем разница? Мини-словарик

    • 22:20
    • 56
    • 0

    Главы МИД Белоруссии и России обсудили актуальные социально-политические вопросы

    • 13:32
    • 62
    • 0

    В Таджикистан из Ирана доставлена крупная партия гумпомощи

    • 12:38
    • 68
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59753
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55554
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49180
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 46189
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44945
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38753
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37305
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35646
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33393
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31990
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 26332
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24625
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24544
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24428
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22612
    • 0

    Глава Казахстана проинспектировал состояние дел на финансовом рынке страны

    • 11:48
    • 53
    • 0

    Президент Киргизии побывал в Чуйской области с рабочим визитом

    • 12:59
    • 43
    • 0

    В Армении намерены ввести 6-ти месячный карантин

    • 11:08
    • 73
    • 0

    Американский посол в Туркменистане назначен на должность высокого уровня в Госдепартаменте

    • 09:17
    • 46
    • 0

    Для работающих в условиях пандемии учителей правительство Молдовы выделит финансовые средства

    • 12:39
    • 53
    • 0

    Беларусь и Россия значительно активизировали решение наболевших вопросов

    • 10:09
    • 54
    • 0

    Обязательства и правовые аспекты обсудили представители Туркменистана и ВТО

    • 11:03
    • 53
    • 0

    Эксперт проанализировал таджикско-узбекский энергоконфликт

    • 10:35
    • 47
    • 0

    Украина и Ирак обменяются опытом ведения боевых действий

    • 09:39
    • 56
    • 0

    «Экранное поколение»: искаженная картина мира?

    • 21:20
    • 26
    • 0

    Ожирение – к барьеру! Диета генетического супермена

    • 23:20
    • 20
    • 0

    Музыка и психотип: есть ли взаимосвязь?

    • 23:20
    • 62
    • 0

    Пол, гендер, сексуальная ориентация – в чем разница? Мини-словарик

    • 22:20
    • 56
    • 0

    Планируется визит главы правительства Армении в Молдову

    • 10:52
    • 58
    • 0

    Главы МИД Белоруссии и России обсудили актуальные социально-политические вопросы

    • 13:32
    • 62
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА