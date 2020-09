Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Бразилии

Премьер-министр Армении

«Направляю теплые поздравления и наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Бразилии по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия.

Между Арменией и Бразилией установлено тесное партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии.

Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся продвигать повестку дня нашего двустороннего сотрудничества, наполняя ее новыми программами и инициативами.

«Направляю теплые поздравления и наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Бразилии по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия.

Между Арменией и Бразилией установлено тесное партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии.

Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся продвигать повестку дня нашего двустороннего сотрудничества, наполняя ее новыми программами и инициативами.

Мы ценим важную роль Бразилии в региональных и глобальных вопросах. Уверен, что ваша красивая и привлекательная страна скоро преодолеет вызов пандемии и продолжит свой путь развития».

Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan has conveyed a congratulatory message to President of the Federative Republic of Brazil Jair Bolsonaro on the occasion of Independence Day.

"On the occasion of Independence Day, the national holiday of the Federative Republic of Brazil, I convey warm congratulatory remarks and the best wishes to you and the friendly people of Brazil.



Armenia and Brazil have established close partnering ties that are hinged on mutual respect and trust.

I fully hope that we will succeed in advancing the agenda of our bilateral cooperation through joint efforts and that the agenda will be full of new programs and initiatives.

We highly appreciate the major role that Brazil plays in global and regional affairs. I am certain that your beautiful and engaging country will overcome the challenge of the pandemic soon and continue on its path to development,” the Prime Minister’s congratulatory message reads.