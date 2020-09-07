Президент Туркменистана получил благодарственное письмо от Минниханова

Руководитель республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил на имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова письмо благодарности. Об этом 6 сентября сообщило государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

В послании, Минниханов выразил искреннюю признательность за тёплое поздравление по случаю 100-летия образования Татарской ССР и Дня республики.

– Это важное свидетельство внимания к вопросам сотрудничества с республикой Татарстан, направленного на укрепление российско-туркменских отношений, – говорится в сообщении.

Также татарстанский лидер в благодарственном письме отметил, высокий уровень взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.

Более того, он подчеркнул, что у туркмено-татарстанских отношений огромный потенциал для дальнейшего динамичного развития.