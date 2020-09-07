На этой неделе парламент Молдовы возобновит работу и рассмотрит законопроекты для населения

Глава государства Молдова Игорь Додон 7 сентября провёл еженедельное совещание с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаный, в ходе которого были обсуждены основные вопросы этой недели. Таким образом, было отмечено, что в течение текущей недели парламент страны возобновит свою работу. На первом заседании, депутаты рассмотрят ряд законопроектов, которые были недавно поддержаны правительством. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Глава правительства выразил надежду на то, политики проявят ответственность в своих решениях, в связи с чем, подчеркнул важность одобрения поправок к закону о государственном бюджете на 2020 год.

Корректировка предполагает увеличение надбавки 660 тысяч пенсионеров, которые получают меньше 3000 леев. Данная категория лиц получит единовременное пособие в размере 900 леев, вместо 700, которые были раньше.

Кроме того, было отмечено, что проекты строительства или ремонта дорог в рамках национальной программы «Хорошие дороги для всех» осуществляются, учитывая график. Уже более чем в 40% населённых пунктов республики эти работы уже успешно завершены.