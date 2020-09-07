Глава правительства Киргизии потребовал соблюдать санитарные правила во время агитационной кампании

Председатель исполнительной власти Киргизии Кубатбек Боронов 7 сентября провёл очередное заседание республиканского штаба, где были обсуждены вопросы проведения выборного процесса, который выпал на период распространения пандемической инфекции коронавируса. В связи с этим, премьер отметил необходимость соблюдения всех эпидемиологических правил партиями и избирателями во время агитационной кампании. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По словам главы правительства, в этот период от всех участников процесса требуется ещё большая социальная ответственность для сохранения своего здоровья.

Боронов подчеркнул, что партии и избиратели в ходе агитационной кампании должны обязательно соблюдать все установленные санитарно-эпидемиологические нормы и требования.

Кроме того, было поручено обеспечить надлежащий эпидемиологический контроль на территории страны в день проведения выборов.

Вместе с тем, участники заседания рассмотрели вопросы строительства и оснащения объектов здравоохранения.