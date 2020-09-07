Отказ от лечения ряда инфекций в Туркменистане причислен к уголовным преступлениям

В Туркменистане были внесены дополнения в уголовный кодекс относительно лечения опасных инфекционных болезней. Теперь тех, кто злостно уклоняется от необходимой терапии, либо содействует соответствующим гражданам, будут помещать в исправительные учреждения на срок до 5 лет. Об этом 7 сентября сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

Срок будет зависеть от категории преступления. До двух лет лишения свободы грозит тем, что отказывается от лечения инфекционных заболеваний эпидемического или пандемического характера. Сюда также входит заведомое заражение вирусом.

До трёх лет тюрьмы грозит тем, кто помогает инфицированным лицам, избегающим соответствующего лечения. При этом этих граждан могут также лишить права заниматься определённой деятельностью на срок до 3-х лет.

Самый длительный срок (до 5 лет) будет даваться тем больным, кто повторно уклонился от терапии или же чьи действия привели к смерти другого гражданина.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон 22 августа 2020 года.

Напомним, что, по состоянию на 6 сентября, в Туркменистане не было обнаружено ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией. В рамках профилактики в стране до 1 октября закрыты мечети, турзона Аваза, приостановлено внутреннее ж/д сообщение, отменены международные рейсы.