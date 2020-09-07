Казахстан обеспечит свои нужды в аппаратах ИВЛ

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 5 сентября побывал на объекте, который производит стационарные системы ИВЛ, так необходимые в условиях нынешних реалий. Сборка аппаратов организована на предприятии оборонной промышленности ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг». Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе председателя правительства РК.

Аппарат ИВЛ с маркой «Сделано в Казахстане» успешно прошёл испытание в столичном многопрофильном госпитале и полностью соответствует требованиям Минздрава РК. Система предназначена для продолжительной вентиляции дыхательных органов пациентов, как взрослого, так и детского возраста.

Согласно заказу министерства здравоохранения в течение двух месяцев будет произведено и распределено по клиникам страны 1500 единиц. На данный момент идёт промышленная сборка ИВЛ с уровнем локализации до 30% с прицелом на увеличение до 50%. Степень локализации производственных темпов будет повышаться за счёт оснащенности предприятия современным оборудованием и пополнения инженерно-техническим персоналом. В производственном процессе задействованы базы и других оборонных предприятий страны.

Параллельно с поставкой готовой технологической продукции, инженеры предприятия проводят обучение медиков и необходимый техосмотр. Гарантийный срок обслуживания составляет 3 года.

Премьер, ознакомившись с производством, распорядился не снижать оборотов, и своевременно доставлять аппараты в медицинские центры республики.