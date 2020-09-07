Белорусский холдинг «АМКАДОР» включили в Евразийский реестр производителей

Белорусский холдинг «АМКАДОР» по производству автодорожной, строительной и агротехники включили в Евразийский реестр производителей промышленной продукции. Такой шаг позволит холдингу, в компании с другими десятью предприятиями Беларуси участвовать в госзакупках на территории России. Решение было вынесено Межправительственным советом ЕАЭС. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе предприятия.

Войдя в реестр, помимо креативных бонусов, компания будет иметь свою долю на российском рынке. Стоит отметить, что у «АМКАДОРА» в покупателях числятся свыше 30 стран мира, но российская сторона одно из самых основных деловых направлений. Экспорт в РФ составляет до 80% от всех зарубежных поставок промышленного гиганта.

Самыми востребованными образцами тяжелой техники с логотипом «АМКАДОРА», являются универсальные и фронтальные погрузчики, машины, применяемые в лесной промышленности, катки и экскаваторы. Сборка этих видов техники, определяет продуктивный приоритет. Для развития в этом направлении активизирована модернизация российских филиалов «АМКАДОР-Брянск» и «АМКАДОР-Онего».

Как отметили представители холдинга, включение в реестр ЕАЭС самым благоприятным образом скажется на его деятельности, увеличится объём продаж, расширится рынок запасных частей и сервисного обслуживания.

Напомним, что холдинг «АМКАДОР» был создан в 1927 году. На его заводах производят 125 видов машин. Товарная линейка с учетом времени, регулярно пополняется современными моделями, благодаря инженерно-технологической команде.