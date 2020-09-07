В Туркменистане определены победители детского конкурса

В туркменской столице 5 сентября прошёл финал детского конкурса Garaşsyzlygyň merjen däneleri. Конкурс собрал более тысячи одарённых детей со всех уголков республики. Об этом передаёт ИА «Туркменистан — Золотой век».

Основная цель конкурса — выявление одарённых детей, поддержка их таланта, приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям и музыкальным традициям нации.

Отборочные этапы конкурса прошли 15 юных талантов.

Участники гала-концерта в национальных костюмах народов мира исполнили песни на туркменском и иностранных языках. Каждый выход на сцену сопровождали выступления хореографических коллективов и тематический видеоряд.

В рамках концерта, кроме участников выступили ансамбль скрипачей Mukam, артисты Туркменского государственного кукольного театра, певица Мяхри Пиргулыева и хореографический коллектив Ruhubelent çagalar.

Финальной точкой всего конкурсного действа стало вручение от имени президента ценных призов и специальных дипломов группе самых талантливых юных дарований в составе представителей всех регионов страны. Это — Огулгерек Максадова (Ашхабад), Якуп Батыров (Ахалский велаят), Керимберди Абдыев (Балканский велаят), Мекан Алымов (Дашогузский велаят), Дженнет Джумагулыева (Лебапский велаят) и Мекан Чарыев (Марыйский велаят).