 Цивилизованный мир раскритиковал диктаторский режим Азербайджана

Как сообщает корреспондент TolishMedia из Баку
, азербайджанский оппозиционер – заместитель председателя оппозиционной партии «Мусават» Тофик Ягублу стал жертвой диктаторского режима Ильхама Алиева.
Согласно сообщению, содокладчики ПАСЕ по Азербайджану Роджер Гейл (Великобритания) и Штефан Шеннок (Австрия) заявили, что они глубоко обеспокоены утверждениями адвокатов Т. Ягублу, что судебный процесс был несправедливым и закрытым для общественности а все ходатайства защиты были отклонены.
Свою критику в адрес властей Азербайджана выразили посольства США и Великобритании в Баку
. Они призвали призываем власти Азербайджана говорить о тенденции политических арестов последнего времени, пересмотреть дело Т. Ягублу и уважать конституционные права граждан Азербайджана на свободу слова и собраний.
Напомним, что 3 сентября суд в столице Азербайджана приговорил Т. Ягублу, заместителя председателя оппозиционной партии «Мусават», к четырем годам и трем месяцам лишения свободы за «хулиганство».