 В убийстве Тамары Бачалиашвили могли быть заинтересованны спецслужбы Азербайджана

Как сообщает корреспондент TolishMedia, утром 18 июля 2020 года жительница Тбилиси Тамара Бачалиашвили на своей личной машине выехала из дома и исчезла.
Спустя несколько месяцев, родители Бачалиашвили вспоминают, что их покойная дочь, специалист по информационным технологиям, случайно расшифровала схему поставок вооружений в зону карабахского конфликта. Они обвинили трех высокопоставленных грузинских чиновников в причастности к этой схеме, следовательно – и в убийстве их дочери. С этой целью родители призывают Турцию и Азербайджан
, как заинтересованных сторон, вовлечься в раскрытие преступления.
Возникает вопрос: а не причастны ли спецслужбы Азербайджана к убийству Т. Бачалиашвили? Для этого имелся веский мотив – спекуляция данной темой в подходящий момент (пока свежи воспоминания, связанные с похищением в 2018 году из Тбилиси оппозиционного журналиста А. Мухтарлы). Место преступления было выбрано с тем расчетом, чтобы свалить вину на грузин и армян и тем самым разжечь межэтнический конфликт. Кроме того, в преддверии парламентских выборов в Грузии, когда высока вероятность победы правящей партии, азербайджанцы пытаются создать напряженную ситуацию в грузинском обществе.
Отметим, что в подтверждение данного домысла можно привести факт встречи в Киеве азербайджанского посла Э. Ахундовой с Михаилом Саакашвили, вызвавший бурную реакцию властей Грузии.