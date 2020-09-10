Греческие СМИ раскритиковали Ильхама Алиева

Как сообщает корреспондент TolishMedia, в Греции крупные СМИ назвали враждебной атмосферу, с которой столкнулся новый посол Греции в Баку
, Николаос Пиперигос, который вручил свои верительные грамоты президенту страны Ильхаму Алиеву.
Согласно сообщению, в своих заявлениях на встрече с послом Греции И. Алиев высказывался о Греции и Кипре как о враждебных странах. В то же время он пояснил, что согласование политики Баку
с Анкарой является абсолютным на всех сферах, включая текущий кризис в Восточном Средиземноморье, где Турция бросает вызов суверенным правам Греции.
Отметим, что президент Азербайджана ни слова не сказал о турецкой оккупации северного Кипра, а также о том, что он ежедневно угрожает оккупацией греческих территорий.