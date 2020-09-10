Узбекистан и страны СНГ активизируют развитие цифровой экономики

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 9 сентября открыл первый экономический форум СНГ. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИВТ.

Прежде всего, вице-премьер Узбекистана подчеркнул необходимость усиления взаимодействий стран СНГ по выводу экономик из вызванного коронавирусом – кризиса.

Также, с приветственным словом выступил исполнительный секретарь Содружества Сергей Иванов, который выразил благодарность главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и правительству страны за инициативу в проведение первого форума.

Руководители экономических и торговых министерств и ведомств государств Содружества обсудили вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и промышленного партнёрства, на фоне коронавирусной инфекции.

В данном ключе рассмотрены перспективы межстранового взаимодействия по разработке совместных антикризисных мер, направленных на развитие инвестиционного сотрудничества, взаимной торговли, а также восстановление транспортно-коммуникационных связей.

– Было предложено разработать и принять совместную программу сотрудничества стран Содружества в области цифровой экономики и электронной коммерции на пространстве СНГ, – говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечено, что наработанный в период коронавируса опыт стран СНГ по переводу в онлайн-режим значительной части деловой и торговой жизни выявил необходимость ускорения цифровизации экономики.

К тому же, участники первого экономического форума отметили важность развития инфраструктуры и укрепления связей между регионами стран СНГ.

В связи с этим, стороны подробно рассмотрели инициативу по созданию – Фонда инфраструктурного развития СНГ, для финансирования совместных проектов.

Важно отметить, что по инициативе узбекской стороны также принято решение регулярно проводить «Недели деловых инициатив» для активизации торгово-экономических, инвестиционных и промышленных связей между странами СНГ.

Однако, по словам министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова, что «коронакризис» оголил все уязвимые места и показал недостаточную степень интеграции и взаимодействия экономик стран СНГ, поэтому он предложил, создать благоприятные условия производственной кооперации и диверсификации структур товарных потоков.