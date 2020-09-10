 
  • 18:24 – Нынешний президент Молдовы будет бороться за второй президентский мандат 
  • 23:26 – В убийстве Тамары Бачалиашвили могли быть заинтересованны спецслужбы Азербайджана 
  • 21:55 – Транспортные ведомства России и Армении урегулировали разногласия в сфере деятельности Южно-Кавказской железной дороги 
  • 10:37 – Греческие СМИ раскритиковали Ильхама Алиева 
  • 21:20 – «Экранное поколение»: искаженная картина мира? 
  • 22:22 – Серийный педофил-азербайджанец надругался над пятью русскими детьми 

Денег в "коронавирусном" фонде Украины не хватит для трёх бюджетных программ

  • 10.09.2020, 12:08,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Денег в "коронавирусном" фонде Украины не хватит для трёх бюджетных программСпециалисты Счётной палаты Украины обнаружили, что средств фонда борьбы с коронавирусом не хватит для реализации трёх бюджетных программ. Заявление было сделано 9 сентября председателем ведомства Валерием Пацканом. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе счётной палаты.

Чиновники отметили, что в июле кабмин распределил все 2,4 млрд долларов (66 млрд гривен) фонда. Было отмечено, что уже использовано около 700 млн долларов (19,5 млрд гривен).

Пацкан отметил, что на реализацию шести бюджетных программ было запланировано потратить около 505 млн долларов (14 млрд гривен). Эти средства пока не были израсходованы, добавил глава счётной палаты. По его словам, минздрав должен был направить около 50% этих денег на доплату к зарплатам медиков, около 30% — на закупку медоборудования.

Чиновник акцентировал внимание на том, что денег фонда не хватит для доплат к зарплатам полицейских, пособий по частичной безработице и для детей физических лиц-предпринимателей. Он отметил, что всему виной — коррупция, некачественное планирование расходов, покупка средств индивидуальной защиты по завышенным ценам.

Напомним, что с начала эпидемии власти Украины потратили около 194,3 млн долларов (5,36 млрд гривен) на покупку товаров и услуг для борьбы с коронавирусом.





  •   Просмотров Сегодня: 71


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Украина закупит Ремдесивир для лечения 8 тыс. пациентов с коронавирусом
    » В Украине хотят создать фонд борьбы с COVID-19 размером 2,4 млрд долларов
    » Таджикистан получил от АБР 1,8 млрд долларов
    » За две недели Украина потратила около 1 млрд гривен на борьбу с COVID-19
    » Минфин Украины надеется получить от МВФ около 5 млрд долларов
    » Валентина Матвиенко: Счетная палата в России стала командой профессионалов
    » Украине нужно выплатить $24,8 млрд до конца 2020
    » Украина выплатит по долгам $1 млрд за месяц
    » Госдолг Украины вырос на $2 млрд за месяц
    » Предприятия в Украине увеличили прибыль на четверть
    » Украина арестовала все украинские активы «Газпрома»
    » Главой Счетной палаты Северной Осетии стал Инал Калицов
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    «Что делать, если в отношениях я только отдаю?» 4 совета, как научиться принимать

    • 22:55
    • 39
    • 0

    Нынешний президент Молдовы будет бороться за второй президентский мандат

    • 18:24
    • 50
    • 0

    Туркменистан представил делегацию в сессии Генассамблеи участников Конвенции ЮНЕСКО

    • 16:55
    • 132
    • 0

    Транзит энергоресурсов обсудили Туркменистан и участники ДЭХ

    • 15:23
    • 57
    • 0

    Министры иностранных дел Таджикистана и Индии встретились в Москве

    • 14:25
    • 57
    • 0

    Правительство Казахстана приступило к работе по плану реализации послания президента

    • 13:54
    • 64
    • 0

    Эксперт в области ТЭК раскрыл экспортный потенциал Туркменистана

    • 13:27
    • 51
    • 0

    Денег в "коронавирусном" фонде Украины не хватит для трёх бюджетных программ

    • 12:08
    • 73
    • 0

    Узбекистан и страны СНГ активизируют развитие цифровой экономики

    • 11:26
    • 68
    • 0

    Греческие СМИ раскритиковали Ильхама Алиева

    • 10:37
    • 68
    • 0

    Цивилизованный мир раскритиковал диктаторский режим Азербайджана

    • 09:18
    • 68
    • 0

    В убийстве Тамары Бачалиашвили могли быть заинтересованны спецслужбы Азербайджана

    • 23:26
    • 95
    • 0

    Лукашенко допустил мысль, что после Беларуси может рухнуть и Россия

    • 15:56
    • 56
    • 0

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Бразилии

    • 20:33
    • 105
    • 0

    Белорусский холдинг «АМКАДОР» включили в Евразийский реестр производителей

    • 20:12
    • 94
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59827
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55631
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49228
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 46428
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44998
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38808
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37354
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35708
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33446
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 32035
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 26432
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24684
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24639
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24502
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22668
    • 0

    «Что делать, если в отношениях я только отдаю?» 4 совета, как научиться принимать

    • 22:55
    • 39
    • 0

    Транзит энергоресурсов обсудили Туркменистан и участники ДЭХ

    • 15:23
    • 57
    • 0

    Нынешний президент Молдовы будет бороться за второй президентский мандат

    • 18:24
    • 50
    • 0

    Правительство Казахстана приступило к работе по плану реализации послания президента

    • 13:54
    • 64
    • 0

    Туркменистан представил делегацию в сессии Генассамблеи участников Конвенции ЮНЕСКО

    • 16:55
    • 132
    • 0

    Лукашенко допустил мысль, что после Беларуси может рухнуть и Россия

    • 15:56
    • 56
    • 0

    Министры иностранных дел Таджикистана и Индии встретились в Москве

    • 14:25
    • 57
    • 0

    Эксперт в области ТЭК раскрыл экспортный потенциал Туркменистана

    • 13:27
    • 51
    • 0

    Денег в "коронавирусном" фонде Украины не хватит для трёх бюджетных программ

    • 12:08
    • 73
    • 0

    Узбекистан и страны СНГ активизируют развитие цифровой экономики

    • 11:26
    • 68
    • 0

    Греческие СМИ раскритиковали Ильхама Алиева

    • 10:37
    • 68
    • 0

    В убийстве Тамары Бачалиашвили могли быть заинтересованны спецслужбы Азербайджана

    • 23:26
    • 95
    • 0

    Цивилизованный мир раскритиковал диктаторский режим Азербайджана

    • 09:18
    • 68
    • 0

    В Туркменистане определены победители детского конкурса

    • 16:55
    • 96
    • 0

    Белорусский холдинг «АМКАДОР» включили в Евразийский реестр производителей

    • 20:12
    • 94
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА