Денег в "коронавирусном" фонде Украины не хватит для трёх бюджетных программ

Специалисты Счётной палаты Украины обнаружили, что средств фонда борьбы с коронавирусом не хватит для реализации трёх бюджетных программ. Заявление было сделано 9 сентября председателем ведомства Валерием Пацканом. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе счётной палаты.

Чиновники отметили, что в июле кабмин распределил все 2,4 млрд долларов (66 млрд гривен) фонда. Было отмечено, что уже использовано около 700 млн долларов (19,5 млрд гривен).

Пацкан отметил, что на реализацию шести бюджетных программ было запланировано потратить около 505 млн долларов (14 млрд гривен). Эти средства пока не были израсходованы, добавил глава счётной палаты. По его словам, минздрав должен был направить около 50% этих денег на доплату к зарплатам медиков, около 30% — на закупку медоборудования.

Чиновник акцентировал внимание на том, что денег фонда не хватит для доплат к зарплатам полицейских, пособий по частичной безработице и для детей физических лиц-предпринимателей. Он отметил, что всему виной — коррупция, некачественное планирование расходов, покупка средств индивидуальной защиты по завышенным ценам.

Напомним, что с начала эпидемии власти Украины потратили около 194,3 млн долларов (5,36 млрд гривен) на покупку товаров и услуг для борьбы с коронавирусом.