Эксперт в области ТЭК раскрыл экспортный потенциал Туркменистана

Крупный комплекс нефтеперерабатывающих заводов, находящийся в туркменском городе Туркменбаши (ТКНПЗ), постоянно увеличивает линейку производительности нефтехимической продукции, причём отменного качества. Доктор технических наук Аллаберды Ильясов прокомментировал сайту CentralAsia.news реальный производственный потенциал нефтехимического объекта, с учётом запросов мирового рынка.
Раскрывая потенциал отечественного производства, эксперт сделал акцент на очень широкой универсальности производимой комплексом продукции. К примеру, смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), обширно используются в промышленных и транспортных направлениях. Без такой жидкости не обходятся и современные машиностроительные предприятия, они ежегодно потребляют её до нескольких десятков тысяч тонн.
Помимо этого, учёный отметил востребованность на внешних рынках бензола, добытого из сырой нефти. Это углеводород, который необходим в перегонке бензина, в производстве лекарств, резины, синтетического каучука и пластмассы.
Отмечая уникальность ТКНПЗ, как многофункционального производственного объекта, специалист указал на колоссальные возможности комплекса. Ильясов констатировал, что на объекте свободно можно организовать производство полистирольного продукта.
Доктор технических наук заявил, что такое расширение производства позволит Туркменистану, многократно расширить максимально выгодную географию поставок. Ведь по сути, на основе полистирола изготавливают пенопласт, прозрачный полистирол, ударопрочный полистирол и полистирол-бетон, которые применяются практически во всех производственных сферах.