Эксперт в области ТЭК раскрыл экспортный потенциал Туркменистана

Крупный комплекс нефтеперерабатывающих заводов, находящийся в туркменском городе Туркменбаши (ТКНПЗ), постоянно увеличивает линейку производительности нефтехимической продукции, причём отменного качества. Доктор технических наук Аллаберды Ильясов прокомментировал сайту CentralAsia.news реальный производственный потенциал нефтехимического объекта, с учётом запросов мирового рынка.

Раскрывая потенциал отечественного производства, эксперт сделал акцент на очень широкой универсальности производимой комплексом продукции. К примеру, смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), обширно используются в промышленных и транспортных направлениях. Без такой жидкости не обходятся и современные машиностроительные предприятия, они ежегодно потребляют её до нескольких десятков тысяч тонн.

Помимо этого, учёный отметил востребованность на внешних рынках бензола, добытого из сырой нефти. Это углеводород, который необходим в перегонке бензина, в производстве лекарств, резины, синтетического каучука и пластмассы.

Отмечая уникальность ТКНПЗ, как многофункционального производственного объекта, специалист указал на колоссальные возможности комплекса. Ильясов констатировал, что на объекте свободно можно организовать производство полистирольного продукта.