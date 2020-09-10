Министры иностранных дел Таджикистана и Индии встретились в Москве

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 9 сентября провёл встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Переговоры состоялись в Москве в рамках заседания Совета глав дипломатических ведомств стран-членов ШОС. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-секретариате МИД Таджикистана.

Чиновники традиционно обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития отношений между государствами. Акцент был сделан на военно-технической, политической, экономической, торговой и культурной областях.

Внимание было уделено региональной безопасности и сотрудничеству стран на международном уровне. Глава МИД Индии поздравил своего коллегу с Днём независимости Таджикистана. Мухриддин, в свою очередь, отметил значимость для республики гуманитарной помощи, отправленной из Нью-Дели.

Напомним, что правительство Индии два раза направляло гумпомощь в Таджикистан. Первая партия была доставлена 6 мая. Спецрейсом в страну были отправлены таблетки гидроксихлорохина и парацетамола. В конце мая в Душанбе прибыл груз с 4,6 тонны медикаментов для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

За 29 лет сотрудничества между странами было подписано свыше 70 межправительственных соглашений и меморандумов. Объём торгового оборота между Таджикистаном и Индией в 2019 году составил примерно 24,3 млн долларов.