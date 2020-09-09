Лукашенко допустил мысль, что после Беларуси может рухнуть и Россия

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 8 сентября встретился в представителями популярных российских информационных агентств. В расширенном диалоге с журналистами президент предостерёг Россию от аналогичных событий, происходящих в Белоруссии. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-представительстве президента.

Глава государства отметил роль Telegram-каналов в современном социуме и заострил внимание на их негативном отражении на пользователях. Способов противодействия этому обстоятельству практически не существуют, блокировать эту информационную паутину не могут даже авторы канала — американцы, подчеркнул президент.

Белорусский лидер сказал журналистам, «вы же видите, что там творится». Эти каналы третьи силы используют как инструменты, не Россия и не Беларусь это затеяла, «это они» всегда тесно занимались раскачкой, а мы пожинаем плоды их работы. Если даже аннулировать интернет на территории страны, то они из Польши будут работать, выразил своё мнение Лукашенко.

Глава Белоруссии посчитал, что Россия, как и его страна может столкнуться с вопросами тлетворного влияния на общественность со стороны Telegram-каналов. Если вы думаете, что Россия с этим справится, то это ошибка, этому противостоять нельзя, сообщил президент. Он отметил, что РФ тоже ждут политические события, и здесь есть риск повторения белорусского сценария. Если сегодня рухнет Беларусь, то следующей будет Россия, заявил Александр Лукашенко.

Напомним, что во встрече участвовали — шеф телеканала «Russia Today» Маргарита Симонян, репортёр «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий «Вестей» с канала «Россия 1» Евгений Рожков и редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.