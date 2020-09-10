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Туркменистан представил делегацию в сессии Генассамблеи участников Конвенции ЮНЕСКО

  • 10.09.2020, 16:55,
  • В Мире + Европа
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Туркменистан представил делегацию в сессии Генассамблеи участников Конвенции ЮНЕСКОПредставители туркменской дипмиссии в Париже (Франция) принимают участие в 8-й сессии Генеральной Ассамблеи государств-участников Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия. Об этом сообщает информационное агентство «Туркменистан — Золотой век».

Трёхдневный вебинар посвящен обсуждению вопросов использования средств Фонда нематериального культурного наследия (НКН), охране объектов в чрезвычайных ситуациях, пересмотру оперативного руководства по выполнению Конвенции.

В ходе работы сессии состоятся выборы новых членов Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране НКН.

Туркменистан в составе Конвенции находится с 2011 года и с тех пор является одной из самых активной её сторон.

Напомним, в список НКН ЮНЕСКО ранее были внесены историко-культурные памятники Туркменистана — Древний Мерв, Куня-Ургенч и Древняя Ниса. В 2017 году в список было включено туркменское национальное искусство пения и танец куштдепди. Сейчас проводится работа по включению в список искусства ахалтекинского коневодства, а в список Всемирного природного наследия ― экосистемы Койтендага и госзаповедника «Бадхыз». Проводится работа по внесению туркменской пустыни Каракумы, как уникальной экологической системы.

Добавим, с мая 2019 года постпредом Туркменистана при ЮНЕСКО является посол Туркменистана во Франции Шохрат Джумаев.

Во время заседания будут проведены праздничные мероприятия, посвященные 10-летию Конвенции.





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