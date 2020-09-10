Правительство Казахстана приступило к работе по плану реализации послания президента

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 9 сентября провёл заседание правительства. Темой правительственного собрания стало обсуждение Общенационального плана (ОНП) мероприятий по реализации послания главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

В ходе совещания министерство экономики представило ОНП, который состоит из 143 пунктов, по самым основным направлениям. Среди них определённые президентом ориентиры — «новая модель государственного управления», «экономическое развитие в новых реалиях», «социальное благополучие граждан — главный приоритет», «доступное и качественное образование» и реформы других стратегических сфер.

Премьер акцентировал внимание на том, что главным путеводным вектором правительства необходимо считать — повышение благосостояния народа, экономический рост и беспрепятственное трудоустройство граждан. В связи с этим, в предстоящем бюджетном планировании будут учтены приоритеты и рассмотрен «расширенный бюджет» с участием средств внебюджетных фондов.