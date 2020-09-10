Нынешний президент Молдовы будет бороться за второй президентский мандат

Депутат-социалист Молдовы, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча 9 сентября заявил о том, что нынешний глава государства Игорь Додон примет участие в борьбе в выборах за пост президента. ЦИК принял документы о регистрации инициативной группы для сбора подписей в поддержку молдавского лидера. Об этом сообщает пресс-служба партии социалистов республики Молдова.

По итогам заседания по формированию инициативной группы было принято решение о том, что её будет возглавлять Влад Батрынча.

В Центральной избирательной комиссии зарегистрировали несколько инициативных групп в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента государства. На данный момент, количество желающих возглавить республику состоит из 10 кандидатов.

Стоит напомнить, что выборы президента Молдова пройдут 1 ноября текущего года.

Учитывая конституцию государства, лидер страны избирается сроком на 4 года и вступает в должность со дня принесения им присяги.

В последний раз главу Молдовы избирали в 2016 году, в ходе которых победил Игорь Додон.